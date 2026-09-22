"Jorge Palma parte, mas a sua música fica"

(em atualização)





O presidente da República já reagiu à notícia da morte de Jorge Palma, lamentando a morte de um "ícone" e "poeta".





"Portugal despede-se de um dos seus ícones e de um dos grandes poetas da nossa música e da nossa sensibilidade. As suas canções hão de ficar como uma recordação intensa e profunda da nossa melancolia; elas marcaram a vida portuguesa durante décadas e, por muito tempo, hão de iluminar a memória de várias gerações", lê-se numa nota no site da Presidência.



António José Seguro frisa que "os acordes, os ritmos e as melodias de temas inesquecíveis (...) recordarão o seu lirismo imprevisível e nunca de efeito fácil ou efémero".



"Herdeiro de tradições musicais e literárias muito diversas e complexas, por vezes inesperadas ou improváveis, Jorge Palma emprestou à música portuguesa um caráter único e uma busca incessante da beleza que construiu uma utopia da amizade, do amor, da generosidade – e do riso. De certa maneira, todos habitámos o seu bairro do amor, todos nos rimos com os seus versos, todos nos sentimos frágeis, todos prometemos continuar a ser aqueles que fomos quando cantámos as suas canções pela primeira vez ou quando elas deram sentido às nossas vidas", escreve o chefe de Estado, fazendo referência a algumas das músicas mais marcantes da carreira do músico. Em agosto de 2024 Jorge Palma esteve na Grande Entrevista da RTP. Reveja aqui António José Seguro frisa que "os acordes, os ritmos e as melodias de temas inesquecíveis (...) recordarão o seu lirismo imprevisível e nunca de efeito fácil ou efémero"."Herdeiro de tradições musicais e literárias muito diversas e complexas, por vezes inesperadas ou improváveis,que construiu uma utopia da amizade, do amor, da generosidade – e do riso.a ser aqueles que fomos quando cantámos as suas canções pela primeira vez ou quando elas deram sentido às nossas vidas", escreve o chefe de Estado, fazendo referência a algumas das músicas mais marcantes da carreira do músico.





O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que Jorge Palma “fica nas palavras, nas melodias e na memória de várias gerações”, dizendo que “ajudou a transformar com a sua voz única e músicas intemporais”.

Jorge Palma parte, mas a sua música fica.



Fica nas palavras, nas melodias e na memória de várias gerações. Fica, sobretudo, na cultura portuguesa, que ajudou a transformar com a sua voz única e músicas intemporais.



Em meu nome e em nome do Governo, deixo à família e aos amigos as mais sentidas condolências. — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) September 21, 2026

várias músicas fazem parte da nossa identidade nacional, da nossa memória coletiva”.



“Era de facto um músico e um autor absolutamente extraordinário”, declarou Margarida Balseiro Lopes.

A ministra da Cultura também já reagiu, dizendo à RTP Antena 1 que Jorge Palma “marcou, de facto, muitas gerações e, da nossa memória coletiva”.“Era de facto um músico e um autor absolutamente extraordinário”, declarou Margarida Balseiro Lopes.

Na sua página na rede social X, Paulo Rangel escreve que, perante a morte do cantor e compositor, "ficam a voz, os poemas e o carisma".





Paulo Rangel abre a mensagem citando uma das canções do músico - "O que eu não vivi, hei-de inventar contigo" -, e termina-a garantindo: "O que ele já não vai viver, vamos nós agora inventar com ele".





O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro recorda um dos "maiores músicos e compositores" portugueses e a sua "obra extraordinária".





Portugal perdeu hoje um dos seus maiores músicos e compositores.



Jorge Palma deixa-nos uma obra extraordinária, feita de palavras, melodias e canções que atravessaram gerações e que ficarão para sempre na memória coletiva dos portugueses.



Homem livre, de uma criatividade singular e de uma autenticidade rara, fez da música também uma forma de celebrar a liberdade.



À sua família, aos seus amigos e a todos os que com ele fizeram caminho, deixo as minhas mais sentidas condolências.



Obrigado por tanto, Jorge Palma. A gente vai continuar. — José Luís Carneiro (@jl_carneiro) September 21, 2026

Numa carreira de mais de 50 anos, que teve origem nas bandas Sindicato e Black Boys, destaca-se o percurso a solo que fez depois, a partir do álbum de estreia, "Como uma viagem na palma da mão", consolidado com mais de uma dezena de álbuns de originais, como "É proibido fumar", "Norte", "Voo nocturno", "Com todo o respeito", e com canções como "Bairro do amor", "Na terra dos sonhos", "O meu amor existe", "Estrela do mar", "Deixa-me rir" e "Frágil".





"Vida", o álbum mais recente, o derradeiro, foi editado em 2023.





Jorge Palma venceu o Prémio José Afonso, em 2002, com "Jorge Palma", e a primeira edição do Prémio Pedro Osório, da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2012, com o álbum "Com todo o respeito".





Em 2020, foi distinguido com a medalha de mérito cultural da Câmara Municipal de Lisboa, e foi condecorado pelo então Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como comendador da Ordem do Infante D. Henrique.





O músico Jorge Palma, um dos cantores e compositores mais marcantes da música portuguesa contemporânea, morreu na segunda-feira à noite, aos 76 anos., escreveu José Luís Carneiro, na sua página oficial na rede social X, afirmando que "Portugal perdeu hoje um dos seus maiores músicos e compositores".Em abril deste ano, recebeu o Prémio Carreira dos 8.º PLAY - Prémios da Música Portuguesa.