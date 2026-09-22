"Jorge Palma parte, mas a sua música fica"
As palavras são do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, reagindo à morte de Jorge Palma, esta segunda-feira à noite: É "um dia triste - muito triste - para a música portuguesa e, claro, para todos os que o amavam". "Jorge Palma parte, mas a sua música fica", diz o primeiro-ministro. As mensagens de condolências surgem de vários quadrantes da sociedade portuguesa.
António José Seguro frisa que "os acordes, os ritmos e as melodias de temas inesquecíveis (...) recordarão o seu lirismo imprevisível e nunca de efeito fácil ou efémero".
"Herdeiro de tradições musicais e literárias muito diversas e complexas, por vezes inesperadas ou improváveis, Jorge Palma emprestou à música portuguesa um caráter único e uma busca incessante da beleza que construiu uma utopia da amizade, do amor, da generosidade – e do riso. De certa maneira, todos habitámos o seu bairro do amor, todos nos rimos com os seus versos, todos nos sentimos frágeis, todos prometemos continuar a ser aqueles que fomos quando cantámos as suas canções pela primeira vez ou quando elas deram sentido às nossas vidas", escreve o chefe de Estado, fazendo referência a algumas das músicas mais marcantes da carreira do músico.Em agosto de 2024 Jorge Palma esteve na Grande Entrevista da RTP. Reveja aqui.
Jorge Palma parte, mas a sua música fica.— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) September 21, 2026
Fica nas palavras, nas melodias e na memória de várias gerações. Fica, sobretudo, na cultura portuguesa, que ajudou a transformar com a sua voz única e músicas intemporais.
Em meu nome e em nome do Governo, deixo à família e aos amigos as mais sentidas condolências.
“Era de facto um músico e um autor absolutamente extraordinário”, declarou Margarida Balseiro Lopes.
Portugal perdeu hoje um dos seus maiores músicos e compositores.— José Luís Carneiro (@jl_carneiro) September 21, 2026
Jorge Palma deixa-nos uma obra extraordinária, feita de palavras, melodias e canções que atravessaram gerações e que ficarão para sempre na memória coletiva dos portugueses.
Homem livre, de uma criatividade singular e de uma autenticidade rara, fez da música também uma forma de celebrar a liberdade.
À sua família, aos seus amigos e a todos os que com ele fizeram caminho, deixo as minhas mais sentidas condolências.
Obrigado por tanto, Jorge Palma. A gente vai continuar.