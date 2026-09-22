Jorge Palma. Velório aberto a todos e funeral restrito aos mais próximos

"Informa-se que as cerimónias fúnebres públicas e de despedida de Jorge Palma vão decorrer esta quarta e quinta-feira, em Lisboa. Para que todos se possam despedir e prestar uma última homenagem, o velório decorrerá esta quarta-feira, dia 23, na Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário, em Lisboa, entre as 15:00 e as 22:00", lê-se numa mensagem partilhada nas redes sociais do músico.

Na quinta-feira, o cortejo fúnebre sai da Voz do Operário às 15:00, em direção ao cemitério do Alto de São João, onde decorrerá a cremação, "estritamente reservada à família e amigos próximos".

A família e a agência do músico, Bairro da Música, pedem "o respeito pela privacidade do círculo íntimo do artista neste momento de dor".

Jorge Palma, um dos cantores e compositores mais marcantes da música portuguesa contemporânea, morreu na segunda-feira à noite, aos 76 anos, anunciou a família, pedindo que o autor seja lembrado "pelas suas canções e palavras", agradecendo "toda a amizade demonstrada ao longo dos anos".

Entretanto, na mensagem na qual se divulgam as informações sobre as cerimónias fúnebres, a família e o Bairro da Música agradecem, "sensibilizadas, todo o carinho, mensagens de condolências e apoio demonstrados pelos fãs e comunicação social".