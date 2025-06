Foto: LARC/ Património Cultural, IP

São 47 os países que se associam às celebrações das Jornadas Europeias de Arqueologia através da organização dos mais diversos eventos e em Portugal há programa de norte a sul. É uma oportunidade para conhecer locais e atividades muitas vezes escondidos do olhar público, é o caso do Laboratório de Arqueociências que abre as portas no próximo sábado.