Jornadas Europeias do Património a partir de hoje com centenas de atividades em Portugal

Sob o mote "Reviver, resistir, reinventar", as jornadas regressam este ano para refletir sobre como nas sociedades "em rápida mudança e diante desafios como a crescente digitalização, a aceleração da mobilidade das pessoas, a crise climática e conflitos de todos os tipos" o património corre, hoje, "o risco de se diluir".

"Este tema levanta questões sobre como priorizamos e protegemos o património cultural, como podemos aumentar a consciencialização sobre os riscos que enfrenta e como podemos salvaguardá-lo e destaca a importância de preservar a identidade cultural e histórica de todas as comunidades", pode ler-se na nota de apresentação, no sítio oficial das jornadas na Internet, em permanente atualização, disponível através da página do Património Cultural, que coordena a iniciativa em Portugal.

Por todo o país há visitas guiadas, exposições, oficinas, conversas, e outras atividades, com foco na descoberta do património e da história a ela associada, de visitas encenadas no Palácio Fronteira, em Lisboa, a uma orientada pelo Observatório Astronómico de Lisboa.

A programação inclui também iniciativas específicas desenvolvidas pelo Património Cultural, como a sessão de reflexão "Património e Sustentabilidade", ações dinamizadas nos equipamentos tutelados pelo instituto público e dois projetos para o público escolar: "Reinventar o Património", que se traduz no concurso "Jovens Europeus Criadores de Património", promovido pelo Conselho da Europa, dirigido à comunidade escolar neste ano letivo; e "Reviver o Património", com atividades diferenciadas como visitas noturnas ou a áreas reservadas, previstas para a Área Arqueológica do Freixo (Tongobriga), Villa Romana de Milreu, Mosteiro de Santo André de Rendufe, Mosteiro de São Martinho de Tibães e Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.

Na capital, o Palácio Nacional da Ajuda tem uma visita, gratuita, que lhe percorre "a arquitetura e a história da construção", no domingo, entre outras iniciativas, e no dia 26, entre o Mosteiro de São Vicente de Fora e a Sé de Lisboa, uma visita guiada vai evocar a chegada das relíquias de São Vicente, em 1173.

Também o Laboratório de Taxidermia do Museu Nacional de História Natural e da Ciência se vai abrir ao público, entre ações em várias dezenas de espaços lisboetas ao longo da semana.

A Universidade do Porto também tem um conjunto de atividades gratuitas, de visitas orientadas a vários espaços desta instituição, da Reitoria ao Museu de História Natural e da Ciência, além de várias exposições patentes, como "Portugal Triste", com fotografias de Nuno Resende, na Casa dos Livros, ou "Jogos da Macaca: Jorge Pinheiro e a vida lá fora", na Faculdade de Belas Artes.

Na Torre dos Clérigos, é proposta uma experiência dedicada aos órgãos de tubos, com uma visita guiada a estes órgãos, por Rui Soares, um miniconcerto comentado e ainda um `quiz` final, de domingo a 26 de setembro em vários horários.

Na cidade, há roteiros pelas fontes históricas, um percurso evocativo da Batalha de São Miguel, visitas a igrejas, como a de São Bento de Vitória, ao Hospital Santo António, e a locais marcantes da cidade, da Companhia Aurifícia ao Arqueossítio, a Alfândega, o Reservatório ou a Casa do Infante.

Em Coimbra, um percurso convida a redescobrir o Aqueduto de Santa Clara, ne sábado, e no domingo, Braga apresenta o Mosteiro de São Martinho de Tibães.

Nos últimos dois dias da programação, de manhã, Borba, no distrito de Évora, enquadra o restauro da Ermida de São Miguel Arcanjo, reinaugurada em 2022, aqui coincidindo com as Festas de São Miguel que lá se realizam.

Este domingo, o Dia Internacional da Limpeza Costeira cruza-se com as Jornadas na Fortaleza de Sagres, com uma ação participativa de limpeza naquele monumento do município de Vila do Bispo, no distrito de Faro.

Em Viana do Castelo, as apostas centram-se no Navio Hospital Gil Eannes e no Palácio da Brejoeira, este no município de Monção, enquanto Armamar, no distrito de Viseu, recebe a peça de teatro "O Morgado de Fafe Amoroso", a assinalar os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco, pela Filandorra/Teatro do Nordeste, no dia 24, no Centro Interpretativo da Mulher Duriense.

A sessão oficial de encerramento das jornadas, promovida pelo Património Cultural, realiza-se no dia 26, em Vila Viçosa. Sob o tema "Resistir", um painel de especialistas irá discutir soluções sustentáveis de reabilitação.

O programa completo pode ser consultado em https://eventos.patrimoniocultural.gov.pt/.