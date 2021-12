Jornal 2. Joaquim Furtado recorda redação formada "de raiz"

Esta terça-feira, dia 21, conversamos com Joaquim Furtado, foi voz do 25 de Abril, repórter especial e diretor da RTP. Foi ainda fundador da Informação 2 e seu apresentador em busca de "um olhar diferente", com informação mais "contextualizada" e mais foco sobre notícias de carácter internacional.



Tempos em que as informações dos dois canais da RTP concorriam entre si.