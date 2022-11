José Luís Peixoto sobre Saramago: "Não deixou ninguém indiferente"

Para Peixoto, José Saramago "foi alguém que não deixou ninguém indiferente, não só com a sua obra mas também com a sua presença, o seu ativismo".



Questionado sobre como Saramago poderá chegar a gerações mais novas, o autor diz continuar a acreditar no livro físico. "Creio que um dos melhores espaços para nós homenagearmos um escritor é realmente uma biblioteca", e Saramago "é um autor que deve muito às bibliotecas", por lá ter feito muita da sua formação.



"Eu sinto que o livro continuará a viver enquanto existir características desse objeto que não são realmente suplantadas ou substituídas por outros veículos. E ainda não estamos nesse ponto", acredita.



Se tivesse oportunidade de falar uma vez mais com Saramago, José Luís Peixoto mostrar-lhe-ia "o impacto e a vida que a sua obra continua a ter".