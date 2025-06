José Martins vence Prémio de melhor ator do Festival de Cinema de Xangai

Em "A Memória do Cheiro das Coisas", José Martins interpreta "um veterano da guerra colonial forçado a entrar num lar de idosos, onde enfrenta os fantasmas do seu passado e forma um vínculo inesperado com a sua cuidadora negra", segundo a sinopse.

O filme, uma coprodução Portugal-Brasil, que se apresenta como "um retrato poético e intimista de um idoso numa instituição, explorando a fragilidade da condição humana, a inevitabilidade da morte e a busca de redenção", trabalha "questões prementes da sociedade, como o envelhecimento populacional e o racismo estrutural."

O ator e encenador José Martins nasceu em Lisboa em 1952, esteve na fundação do antigo Grupo de Campolide, atual Companhia de Teatro de Almada, do Teatro da Malaposta, e da companhia Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, em 1991, a que pertence.

"A Memória do Cheiro das Coisas" foi um dos 12 filmes selecionados para a competição oficial da 27.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Xangai, que encerra hoje, na cidade chinesa.

Nesta edição, o Prémio Cálice de Ouro de melhor longa-metragem (Golden Goblet Award), o mais importante do festival, foi para "Black Red Yellow", do Quirguistão, dirigido por Aktan Arym Kubat.

O grande prémio do júri foi dividido entre o filme japonês "On Summer Sand", de Shinya Tamada, e o chinês "Wild Nights, Tamed Beasts", de Wang Tong.

O prémio de melhor realizador foi para o Cao Baoping, da China, pelo filme "One Wacky Summer", uma década depois de ter sido distinguido no mesmo festival por "The Dead End".

O prémio de melhor atriz distinguiu Wan Qian, pelo desempenho em "Wild Nights, Tamed Beasts", o de melhor argumento, Korek Bojanowski e Katia Priwieziencew, pelo filme polaco "Loss of Balance", e Markus Nestroy venceu o prémio de melhor fotografia por "You Believe in Angels, Mr. Drowak?", coprodução suíço-alemã dirigida por Nicolas Steiner, enquanto a coprodução sino-francesa "My Father`s Son", de Qiu Sheng, conquistou o prémio de melhor realização artística.

O prémio de melhor documentário foi para "Constanza", do espanhol Agustín Márquez Gómez, de melhor animação, para "The Songbirds` Secret", de Antoine Lanciaux, uma coprodução entre França, Suíça e Bélgica, e de melhor curta-metragem, para "Crow", do chinês Xu Jianming, enquanto "Son", de Zhanna Bekmambetova, da Rússia e do Cazaquistão, venceu a categoria de melhor `curta` de animação.

O júri principal da competição foi liderado pelo cineasta italiano Giuseppe Tornatore, realizador de "Cinema Paraíso".

A 27.ª edição do Shanghai International Film Festival decorreu de 13 a 22 de junho em Xangai, China.