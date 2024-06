José Viale Moutinho vence Grande Prémio de Literatura dst 2024

O júri sustentou a escolha desta obra pela "depuração poética, não idêntica a qualquer cânone".

A escritora Lídia Jorge e o professor de literatura da Universidade do Minho Carlos Mendes de Sousa constituíram o júri desta edição do prémio, que foi presidido por José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores.

Com o valor de 15 mil euros, o prémio foi este ano dedicado a obras de poesia de autores portugueses, publicadas em 2022 e 2023, e será entregue ao vencedor no próximo dia 28, numa sessão no Theatro Circo, em Braga.

O Grande Prémio de Literatura dst tem um funcionamento rotativo, premiando num ano uma obra em prosa e, no seguinte, uma obra de poesia.

Nas três mais recentes edições do prémio dedicadas a poesia, os vencedores foram "Movimento", de João Luís Barreto Guimarães (2022), "Junto à Pedra", de Fernando Guimarães (2020), e "Oblívio", de Daniel Jonas (2018).

"O regresso de Júlia Mann a Paraty", obra assente em três novelas de Teolinda Gersão, venceu o Grande Prémio de Literatura dst, em 2023.