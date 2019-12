Kendrick Lamar atua em data extra do festival Alive a 08 de julho

Esta será a terceira vez que o rapper atua em Portugal, tendo a organização do festival agendado um dia extra para o concerto dele, a 08 de julho.

Assim, o festival NOS Alive decorrerá de 08 a 11 de julho, estando prevista a venda de passes para os quatro dias e passes de três dias diferenciados: 08 a 10 de julho e 09 a 11 de julho.

Kendrick Lamar atuou em 2016 no festival Super Bock Super Rock, numa edição em Lisboa, e em 2014 no festival Primavera Sound no Porto.

A promotora Everything is New anunciou ainda a inclusão no cartaz da cantora Angel Olsen, a 10 de julho.

O cartaz do festival conta já com vários nomes anunciados, entre os quais Da Weasel, Taylor Swift, Billie Eilish, Faith No More, Alt-J, Khalid, Anderson Paak e Haim.