Kriol Jazz Festival e Atlantic Music Expo 2026 já têm datas e mais parceiros

"Nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2026 acontece a 15.ª edição do Kriol Jazz Festival (KJF) e esperamos contar com mais parcerias privadas, para que possamos dar a Cabo Verde e ao mundo um KJF de excelente qualidade", anunciou a organização.

O festival costuma animar a capital cabo-verdiana com visitantes de várias partes do mundo durante parte do mês de abril e, desta vez, vai acontecer logo a seguir ao fim-de semana prolongado da Páscoa (que se celebra a 05 de abril).

"O KJF traz sempre artistas de diferentes continentes e jazz misturado com crioulidade", descreveu Cláudia Mestre, membro da Harmonia, em declarações à Lusa, na última edição, em abril deste ano.

O projeto tem ainda aspirações de internacionalização, como já aconteceu em 2025, com uma extensão realizada em Águeda.

O KJF é antecedido sempre pelo Atlantic Music Expo (AME), encontro de profissionais que apresenta espetáculos gratuitos, com novas estrelas, em palcos montados no centro da capital.

No próximo ano, a Feira da Música Transatlântica - título dado ano AME - vai decorrer entre 06 e 09 de abril e a inscrição de delegados está aberta através do site oficial, a partir de hoje.