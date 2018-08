Kruder & Dorfmeister fazem atuação solidária para bombeiros em Odeceixe

Lusa30 Ago, 2018, 16:24 | Cultura

Soenke Lohse é o agente da conhecida dupla de DJ e produtores e disse à agência Lusa que esta atuação vai ser "uma oportunidade única" para as pessoas poderem ver um dos principais nomes da música eletrónica mundial num ambiente mais intimista, ajudando ao mesmo tempo os bombeiros de Aljezur.

Natural de Hamburgo, na Alemanha, Soenke Lohse tem casa em Odeceixe e um dos seus vizinhos é bombeiro em Aljezur e comentou que a corporação "está sempre necessitada de material e de viaturas" para combater os fogos.

"Quando falei com eles, responderam logo que sim e aceitaram fazer esta atuação solidária", acrescentou Lohse, referindo-se à recetividade que a dupla demonstrou ao receber a proposta para atuar de forma solidária em Odeceixe.

Soenke Lohse frisou que o espaço do Clube Desportivo de Odeceixe vai poder receber cerca de 500 pessoas, números que permitem "uma atuação mais próxima e intimista", quando comparada com outras que a dupla tem previsto realizar pela Europa, designadamente em Londres ou Amesterdão, onde se "venderam vários milhares de entradas em várias horas" após serem colocados à venda.

Os bilhetes para a atuação em Odeceixe custam 20 euros e a verba angariada pode chegar aos 10.000 euros, que reverterão para o apoio a uma corporação de bombeiros que também esteve envolvida no combate ao incêndio que, no início de agosto, lavrou uma semana nos concelhos algarvios de Monchique, Silves e Portimão, queimando uma área de cerca de 27.000 hectares, destruindo cerca de sete dezenas de habitações e causando mais de 40 feridos, um em estado grave.

O `manager` alemão frisou que os dois DJ já estiveram no festival do Sudoeste, levaram boas memórias dessas atuações e, "quando se falou da ideia, disseram logo que sim, que gostavam de vir" e que "seria ótimo fazer uma atuação num sítio diferente" e "com menos público do que habitualmente" assiste aos seus concertos dos em clubes noturnos e festivais de música.

"Como eles vão depois estar no aniversário do Lux, em Lisboa, dois dias depois, aproveitámos para fazer também esta atuação solidária a favor dos bombeiros de Aljezur", disse ainda o `manager` da dupla austríaca.

O cariz solidário vai também marcar um espetáculo que o Trio de Jazz de Loulé vai fazer na segunda-feira, em Armação de Pêra, concelho de Silves, com o pianista Mário Laginha como convidado, revertendo as receitas a favor dos bombeiros desse concelho do distrito de Faro.

A iniciativa, que integra as comemorações do dia do município de Silves, está prevista para as 21:30 no Centro Pastoral de Pêra e as entradas custam 10 euros.