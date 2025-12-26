"Lacrima" expõe trabalho invisível por trás da confeção de um vestido real no CCB
O espetáculo "Lacrima", de Caroline Guiela Nguyen, terá estreia nacional no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, a 09 e 10 de janeiro, numa criação que cruza teatro, artes do saber-fazer artesanal e reflexão social contemporânea.
Estreado em maio de 2024 no Wiener Festwochen, na capital austríaca, a peça acompanha o processo de confeção de um vestido de noiva destinado à princesa de Inglaterra, encomendado a uma prestigiada casa de alta-costura parisiense, revelando o trabalho invisível que sustenta um objeto destinado a entrar para a História.
A ação decorre em 2025, a partir de Londres, e desenvolve-se ao longo de oito meses, atravessando três universos interligados pelo trabalho, pelo segredo e pela transmissão de saberes: uma casa de alta-costura em Paris e uma oficina de rendas em Alençon, ambas em França, e um ateliê de bordados em Mumbai, na Índia, segundo um texto do CCB sobre o espetáculo.
Sem revelar o vestido para não quebrar as cláusulas de confidencialidade inerentes a uma encomenda real, a peça expõe a dimensão humana do trabalho artesanal, dando voz a "mulheres e homens cujos corpos e histórias são moldados por exigências físicas, heranças silenciosas e relações de poder".
Escrito e encenado por Caroline Guiela Nguyen, "Lacrima" é interpretado em francês, com cenas em tâmil, inglês e língua gestual francesa, e legendado em português, reunindo um elenco internacional criado para refletir a diversidade geográfica e cultural do universo retratado.
Entre fios de linho, algodão e renda, "emergem tensões, fragilidades e formas de violência invisível, num retrato que questiona o espaço existente entre aquilo que destrói e aquilo que preserva, no interior de sistemas baseados no segredo e na excelência", aponta ainda a apresentação da obra.
O espetáculo conta com os intérpretes Dan Artus (em alternância com Eric Caruso), Dinah Bellity, Natasha Cashman, Charles Vinoth Irudhayaraj, Anaele Jan Kerguistel, Maud Le Grevellec, Liliane Lipau (em alternância com Michèle Goddet), Nanii, Rajarajeswari Parisot e Vasanth Selvam.
Participam também as vozes de Louise Marcia Blévins, Béatrice Dedieu, David Geselson, Jessica Savage-Hanford, Maya S Krishnan.
A produção é do Teatro Nacional de Estrasburgo, com coprodução de várias instituições e festivais internacionais, incluindo o Festival d`Avignon, o Piccolo Teatro di Milano e o Wiener Festwochen, contando ainda com o apoio do Institut Français no âmbito do programa IF Export 2025.
Publicado pela editora Actes Sud, "Lacrima" é a mais recente criação de Caroline Guiela Nguyen, encenadora e dramaturga cuja obra é conhecida por um teatro atento às dinâmicas sociais, às vozes invisibilizadas e às relações entre trabalho, identidade e poder.
Autora e encenadora de peças como "Saigon" (2017) e "Fraternité, conte fantastique" (2021), que cruzam histórias íntimas com temas políticos como colonialismo, exílio, luto e fraternidade, Caroline Guiela Nguyen é desde 2023 diretora do Teatro Nacional de Estrasburgo, em França.