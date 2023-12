"Last Christmas" é nº1 da lista de âxitos do Reino Unido

Apesar da popularidade, esta é a primeira vez que a canção composta por George Michael chega ao topo da tabela na semana de Natal.



A canção é de 1984 e não alcançou o primeiro lugar no ano em que foi lançada por causa de um outro êxito de natal, a canção "Do They Know It's Christmas", que arrecadou fundos para combater a fome na Etiópia.



Andrew Ridgeley, dos Wham!, diz que George Michael, que morreu no dia de Natal há sete anos, sempre quis que a música estivesse no topo da lista de Natal.