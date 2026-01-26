Laura Carreira conquistou o Prémio do Cinema Europeu para Melhor Primeiro Filme

Nos Prémios do Cinema Europeu, "On Falling", a primeira longa-metragem de Laura Carreira conquistou o Prémio FIPRESCI, "Prémio Descoberta Europeia para Melhor Primeiro Filme''. A cineasta portuguesa, feliz com a distinção, disse à Antena 1 que ficou surpreendida com o prémio.A viver na Escócia há mais de 10 anos, onde se formou em Cinema, a realizadora Laura Carreira ficou sensibilizada com a dureza dos "picker", empregados dos armazéns de vendas on-line, e decidiu dar-lhes protagonismo na sua primeira longa metragem "On Falling". Joana Santos tem o papel principal.O filme "On Falling" já recebeu vários prémios internacionais, conquistou agora um prémio do Cinema Europeu.Na cerimónia dos prémios do Cinema Europeu, o filme "Valor Sentimental", de Joachim Trier, ganhou em seis categorias: Melhor Filme Europeu, Melhor Realizador; Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Argumento e Melhor Compositor Europeu.