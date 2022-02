Lauro António. Cineasta foi o "maior divulgador da história do cinema" em Portugal

Morreu esta quinta-feira de manhã o cineasta Lauro António, aos 79 anos. O realizador... ficou conhecido pelas longas-metragens "Manhã Submersa" e "O Vestido Cor de Fogo". O presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, recordou à RTP3 o cineasta como "o maior divulgador da história do cinema".