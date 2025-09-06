Leão de Ouro de Veneza para Jim Jarmusch e Prata para filme sobre a Palestina
O filme "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, conquistou este sábado o Leão de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Veneza, e "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther ben Hania, sobre a Palestina, o Leão de Prata.
Nesta 82.ª edição, que hoje encerra, na cidade italiana, o júri internacional decidiu galardoar a comédia dramática, escrita e realizada por Jim Jarmusch, com o prémio máximo do certame.
O segundo prémio mais importante do certame internacional foi atribuído ao filme da realizadora tunisina Kaouther Ben Hania, sobre uma menina palestiniana morta pelo exército de Israel.
Kaouther ben Hania - ovacionada de pé por toda a audiência na sala da cerimónia da entrega do palmarés do festival - dedicou o galardão "a todos os que arriscam a própria vida para salvar o povo palestiniano", apelando ao "fim do genocídio que o regime criminoso de Israel está a cometer diariamente".
"Todos acreditamos na força do cinema. É o que nos dá coragem para continuar a contar histórias", disse, sobre a longa-metragem que relata a história verídica de uma menina palestiniana de cinco anos encontrada sem vida, em janeiro de 2024, em Gaza, dentro de um carro onde seguia com tios e primos, alvo de um ataque israelita.
Antes de morrer, Hind Rajab passou várias horas ao telefone com paramédicos do Crescente Vermelho, enquanto o carro era alvejado por militares e os familiares eram assassinados, e essas gravações serviram de base para o filme exibido em Veneza.
O cineasta norte-americano Jim Jarmusch - cujo filme é protagonizado por um elenco que inclui Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore e Luka Sabbat - agradeceu, por seu turno, a "grande honra" concedida pelo júri de Veneza, "na terra de Casanova, Vivaldi e Terence Hill".
O Leão de Prata - Melhor Realizador coube a Benny Safdie, por "The Smashing Machine" e o Prémio Especial do júri foi para o filme "Sotto le Nuvole", de Gianfranco Rosi.
O cineasta norte-americano Alexander Payne presidiu ao júri formado ainda pelos realizadores Stéphane Brizé, Mohammad Rasoulof, Maura Delpero, e Cristian Mungiu, e pelas atrizes Fernanda Torres e Zhao Tao, que entregaram os prémios principais.