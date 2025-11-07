LEFFEST. 19ª edição reúne mais de 160 filmes na programação e dezenas de convidados

"As Meninas Exemplares", de João Botelho e "O Massacre de Gilles de Rais" de Juan Branco têm antestreia no Festival.





"Entrocamento" de Pedro Cabeleira é o filme português, na competição oficial. Pela primeira vez, o LEFFEST inclui uma seção de cinema da Ásia central.

Entre as dezenas de convidados destaque para a presença do ator brasileiro Wagner Moura, que é o protagonista do filme "O Agente Secreto" e recebeu pelo papel o prémio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes.







O ator Wagner Moura poder ser um dos candidatos ao Óscar de Melhor Ator. Em conversa como os jornalistas no LEFFEST conta que "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é um filme que gostou muito de fazer e tem orgulho em ser um ator brasileiro reconhecido pelo trabalho que faz.

Estão previstas atividades culturais paralelas, a Galeria Zé dos Bois recebe uma exposição sobre a Palestina, integrada no ciclo temático Exílios.Pela primeira vez há uma extensão do festival na cidade da Amadora. A Culturgest é, também, outro espaço que pela primeira vez se associa ao LEFFEST. O festival de cinema de Lisboa realiza-se de 07 a 16 de novembro.