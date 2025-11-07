Cultura
LEFFEST. 19ª edição reúne mais de 160 filmes na programação e dezenas de convidados
A 19ª edição do LEFFEST abre com "Father Mother, Sister Brother", de Jim Jarmusch, filme Leão de Ouro no Festival de Veneza, este ano. Entre os 160 filmes, há várias produções lusas.
"As Meninas Exemplares", de João Botelho e "O Massacre de Gilles de Rais" de Juan Branco têm antestreia no Festival.
"Entrocamento" de Pedro Cabeleira é o filme português, na competição oficial. Pela primeira vez, o LEFFEST inclui uma seção de cinema da Ásia central.
Entre as dezenas de convidados destaque para a presença do ator brasileiro Wagner Moura, que é o protagonista do filme "O Agente Secreto" e recebeu pelo papel o prémio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes.
O ator Wagner Moura poder ser um dos candidatos ao Óscar de Melhor Ator. Em conversa como os jornalistas no LEFFEST conta que "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é um filme que gostou muito de fazer e tem orgulho em ser um ator brasileiro reconhecido pelo trabalho que faz.Estão previstas atividades culturais paralelas, a Galeria Zé dos Bois recebe uma exposição sobre a Palestina, integrada no ciclo temático Exílios.
Pela primeira vez há uma extensão do festival na cidade da Amadora. A Culturgest é, também, outro espaço que pela primeira vez se associa ao LEFFEST. O festival de cinema de Lisboa realiza-se de 07 a 16 de novembro.