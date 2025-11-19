Leiloeira Christie`s suspende venda de primeira calculadora mecânica da História

A decisão, anunciada em comunicado pela casa leiloeira, surge depois de a justiça francesa ter proibido na terça-feira a saída de França desta máquina, avaliada entre dois e três milhões de euros e na posse de um privado.

Segundo a leiloeira, o Ministério da Cultura francês tinha autorizado a exportação da calculadora, mas o Tribunal Administrativo de Paris anulou provisoriamente essa autorização após uma ação interposta por um grupo de cientistas, investigadores e organizações não-governamentais.

De acordo com os queixosos, a calculadora, conhecida pelo nome de pascalina, poderia acabar, depois de vendida, fora de França, país onde foi concebida por Pascal quando tinha 19 anos.

O tribunal considerou que, devido "ao seu valor histórico e científico", a calculadora é "suscetível de converter-se num tesouro nacional", pelo que "não é possível processar um certificado de exportação" do objeto.

Blaise Pascal inventou a calculadora para ajudar o seu pai na cobrança de impostos na Normandia, com a máquina a assumir pela primeira vez uma tarefa que era do domínio exclusivo do raciocínio humano.

A máquina, que era utilizada para realizar operações aritméticas básicas e cálculos topográficos, conserva as suas engrenagens originais, com exceção de oito peças acrescentadas em diferentes momentos: quatro no século XIX e quatro mais recentemente por um restaurador.

Nove exemplares, das cerca de 50 pascalinas construídas, subsistem no mundo à guarda de museus europeus. A pascalina que seria leiloada é provavelmente a única em mãos de privados.