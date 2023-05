Leiria lança concurso internacional de composição de jazz e música erudita

"Os prémios agora criados, por via deste regulamento, devem pautar-se pela prossecução do interesse público, traduzido no respeito pelos princípios da legalidade, da igualdade, da imparcialidade e da transparência, o que implica garantir iguais condições de admissibilidade e clareza dos requisitos respeitantes às obras musicais apresentadas, sem esquecer a composição e competências do júri do concurso", lê-se no documento.

O município reconhece, no que se refere "à ponderação dos custos e benefícios do projeto, não obstante tratar-se de matéria dificilmente mensurável, a promoção da criação musical contemporânea e a sua valorização em geral, bem como a dos artistas leirienses, em particular, - a quem cabe a interpretação das obras finalistas do concurso - superam em muito o montante dos prémios a atribuir".

Ao concurso podem concorrer cidadãos portugueses ou estrangeiros, nascidos desde 01 de janeiro de 1983, inclusive, sendo que cada concorrente "apenas pode submeter uma obra a concurso".

As obras a concurso devem, entre outros aspetos, "respeitar a área temática do concurso", ser inéditas, "não terem sido encomendadas nem objeto de outros concursos" e "terem duração de entre seis e oito minutos".

As candidaturas devem ser apresentadas até 03 de novembro de cada ano, sendo que a divulgação das obras finalistas ocorre até ao dia 15 seguinte.

"As obras finalistas são executadas em prova pública, durante o Festival Leiria Cidade Criativa da Música, em concerto promovido pelo Município de Leiria", refere o regulamento, sendo que, "após a audição, o júri do concurso anuncia as obras vencedoras, ordenadas em primeiro e em segundo lugar nas categorias jazz e música erudita, e, se for o caso, as menções honrosas atribuídas", seguindo-se a atribuição dos prémios.

À agência Lusa, a vereadora com o pelouro da Cultura, Anabela Graça, referiu que, dentro da programação cultural anual, a Câmara promove, em novembro, o Festival Leiria Cidade Criativa da Música da UNESCO, sendo que "o ponto alto deste festival é a apresentação dos trabalhos que surgem deste concurso internacional".

"Este concurso internacional tem como objetivo criar um espaço em termos de criação musical contemporânea e promover a música e o diálogo entre músicos leirienses e compositores emergentes", declarou Anabela Graça.

Segundo a vereadora, este será um dos poucos concursos na área da composição de âmbito nacional e internacional promovido por uma câmara municipal.

A UNESCO é a organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.