Leiria lança Plano Local de Cinema com a ambição de chegar a 14 mil alunos

O cinema é "uma das prioridades da agenda da Cultura e da Educação" do município de Leiria, assumiu à agência Lusa a vereadora Anabela Graça, explicando que o PLC agora lançado está "enraizado no Plano Nacional do Cinema e, em parceria, com a Direção-Geral das Artes".

"O PLC pretende valorizar o cinema, no concelho, enquanto veículo de promoção do desenvolvimento pessoal, cultural e pedagógico, e, mais especificamente, da literacia para o cinema e obras cinematográficas", disse a vereadora.

Através deste plano, Leiria pretende "conquistar o público escolar e despertar nos mais jovens a sua valorização enquanto forma de expressão artística".

Para o ano letivo de 2022 foi definida uma programação nas áreas do cinema e da fotografia, que inclui concursos, ciclos de cinema e a projeção de filmes de vários géneros cinematográficos - com algumas sessões comentadas -, bem como extensões de festivais de cinema, exposições de vídeo art e oficinas pedagógicas, "atividades e experiências valiosas para todos os professores e famílias destes alunos".

Pensado no âmbito da estratégia de "aproximação da Educação e da Cultura", o PLC de Leiria associa-se à Rede Cultura 2027, envolvendo ainda o mimo - Museu da Imagem em Movimento e o Teatro Miguel Franco, sempre "em estreita articulação com a oferta do Plano Nacional de Cinema" nas escolas do concelho.