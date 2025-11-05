Leiria procura maiores de 60 anos para laboratório musical criativo

Intitulada Omnilab +, a iniciativa sucede a seis anteriores edições de Omnilab pensadas para jovens dos 14 aos 21 anos, e que funcionaram em registo de residência artística.

"Esta edição Omnilab é para maiores de 60 anos e surge um bocado por desafio e por tentarmos quebrar o mesmo registo que já tínhamos feito nos primeiros seis Omnilabs. Este destaca-se por ser para um público diferente", explicou à agência Lusa Filipe Rocha, criador e diretor artístico do projeto.

A intenção é reunir, durante uma semana, na Black Box Leiria, quem já teve contacto com a música no passado ou sempre sonhou experimentar fazer parte de uma banda e não teve essa oportunidade.

Para participar é, por isso, necessário ter alguma experiência musical e querer partilhar experiências com outros músicos, tocando em formato banda para criar uma música original, sob orientação e mentoria de músicos profissionais.

"O objetivo é trabalharem num tema original, que vai ser gravado, misturado e vai sair nas plataformas, Spotify, Apple Music, Youtube, e por aí adiante", antecipou Filipe Rocha, que é músico de projetos como Sean Riley & The Slowriders, The Legendary Tigerman e Cabrita.

"Queremos contar com a experiência e o gosto que as pessoas ainda têm por tocar. Estamos curiosos para ver qual vai ser a recetividade deste projeto, também", acrescentou.

Omnilab + vai decorrer entre 01 e 06 de dezembro, no período entre as 14:00 e as 19:00.

"Será uma semana para reencontrar o prazer de tocar, partilhar histórias e celebrar a música em boa companhia", acrescentou a Omnichord, em comunicado.

Apesar de acontecer em Leiria, Omnilab + não tem restrições geográficas, sendo aberto a qualquer interessado, com alguma prática em qualquer instrumento.

"Não há restrições", sublinhou o diretor artístico.

As inscrições para esta primeira edição de Omnilab + estão abertas até dia 15, através do e-mail omnilab.musica@gmail.com ou dos números 919 302 255 e 914 213 183.