Lenda do jazz Chuck Mangione, conhecido por `Feels So Good`, morre aos 84 anos.

Mangione, tocador de flugelhorn e trompete e compositor de jazz, lançou mais de 30 álbuns durante a sua carreira, criando uma considerável legião de fãs depois de gravar vários álbuns, todos eles com músicas compostas por si próprio.

O músico ganhou o seu primeiro Prémio Grammy em 1977 com o seu álbum "Bellavia", em homenagem à sua mãe.

Outro álbum, "Friends and Love", também foi nomeado para um Grammy, e ele recebeu uma nomeação para o Globo de Ouro para melhor banda sonora original e um segundo Grammy pelo filme "The Children of Sanchez".

Mangione apresentou-se a um novo público quando apareceu nas primeiras temporadas de "King of the Hill", como porta-voz da Mega Lo Mart, onde "fazer compras é tão bom".

Irmão do pianista de jazz Gap Mangione, com quem fez parceria nos The Jazz Brothers, Magione começou a sua carreira como músico de bebop jazz fortemente inspirado por Dizzy Gillespie.

"Ele foi um dos primeiros músicos que vi a estabelecer uma relação com o público mal dizia o que ia tocar e quem estava na sua banda," afirmou o irmão de Mangione ao Post-Gazette.

Mangione obteve um diploma de bacharel na Eastman School of Music --- onde voltaria como diretor do grupo de jazz da escola --- e saiu de casa para tocar com Art Blakey e os Jazz Messengers.

O músico, que faleceu hoje aos 84 anos, doou o seu chapéu de feltro castanho característico e a partitura do seu single vencedor do Grammy "Feels So Good", assim como álbuns, livros de canções e outros da sua longa e ilustre carreira ao Museu Nacional de História Americana do Smithsonian, em 2009.