Ler com alma, a biblioteca de Sta Maria da Feira foi a que emprestou mais livros no ano passado

A conclusão resulta da análise à estatística mais recente da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), que, avaliando o desempenho de 2023 por parte dos 427 equipamentos que detém em 253 concelhos do território, situou a referida autarquia do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto como a mais ativa em vários domínios.





“Somos a biblioteca que mais faz empréstimos de livros e música, a que tem mais serviços itinerantes, a que tem mais utilizadores ativos e a que mais investe na aquisição de documentos”, sintetizou à Lusa a diretora desse espaço cultural, Mónica Gomes.





Começando pelo empréstimo domiciliário, a contabilidade em causa é a seguinte: em 2023 a Biblioteca da Feira e os seus nove polos cederam aos utilizadores um total de 129.719 itens, o que incluiu 55.987 livros para adultos, 73.732 para crianças e 3.805 CD de música.





Ao nível da itinerância, por sua vez, a estrutura destacou-se por contar com três serviços móveis: uma carrinha-biblioteca para deslocação pelas zonas mais periféricas de um município com 231,4 quilómetros quadrados, outra para uso sazonal em zonas balneares e uma terceira para visita específica a fábricas e instituições de caráter social – sendo que essa venceu, aliás, o Prémio Maria José Moura 2023 de Boas Práticas Públicas Municipais, por levar à comunidade industrial livros, revistas, DVD e CD, disponibilizando ainda acesso à internet e um terminal de pagamentos multibanco.

A essa oferta itinerante acresce ainda o serviço remoto BiblioLED, que permite a utilizadores registados a consulta de títulos em formatos digitais como audiolivro e pdf, assim como a plataforma PressReader, que reúne mais de 7.000 jornais e publicações de todo o mundo, e a base de dados EBSCO, específica para pesquisa de conteúdos científicos.





Já quanto aos utilizadores registados e com atividade regular, a Biblioteca da Feira destacou-se também como a que tem mais utilizadores ativos, em concreto 14.058 que fizeram requisições ao balcão de atendimento – universo que é distinto do das 66.825 entradas registadas no edifício, número que abrange cidadãos que podem não estar inscritos como utilizadores oficiais e aos quais não é solicitada identificação por altura da visita.