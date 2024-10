Liam Payne, ex-vocalista dos One Direction, encontrado morto em Buenos Aires

O músico britânico de 31 anos foi um dos vocalistas da boys band One Direction, conjunto que esteve ativo entre 2010 e 2016. Liam Payne morreu esta quarta-feira em Buenos Aires, segundo confirmou a polícia da capital argentina.







"Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-membro do grupo One Direction, morreu hoje após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo", um bairro da capital argentina, adianta o comunicado da polícia citado pela agência France Presse.







A morte do artista de 31 anos foi confirmada pelo diretor dos serviços de emergência médica da cidade de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que disse aos meios de comunicação locais que a queda lhe causou "ferimentos muito graves que causaram imediatamente a sua morte".