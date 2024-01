Liberdade inspira temporada de 2024 dos Concertos para Bebés

"Com os bebés pela liberdade" é o lema da programação, porque "há a obrigação de militar pela liberdade, de a construir dia a dia, nos pequenos gestos e nas grandes decisões", explicou o diretor artístico na apresentação da nova temporada.

Segundo Paulo Lameiro, "ao longo dos últimos 20 anos, o mês de abril [dos Concertos para Bebés] sempre foi dedicado à música da liberdade".

"Mas no ano em que celebramos meio século do 25 de Abril, em tempos onde a democracia tanto se mascara e questiona na Europa e no mundo, num quotidiano em que as atrocidades da guerra parecem tornar-se banais e nada nos dizerem respeito, importa parar para pensar e mudar efetivamente alguma coisa nas nossas vidas".

Segundo o diretor artístico, "os bebés são detentores de um poder extraordinário, capaz de mudar totalmente as vidas de quem os rodeia, alterando as prioridades de quem os cuida, obrigando a um reformular de valores, dos gestos quotidianos, mas também das grandes decisões e sonhos de futuro".

Essa capacidade - um "enorme poder" - tem origem "simplesmente do puro amor que derramam, infundem e inspiram em todos os que os contemplam".

Por isso, explicou Paulo Lameiro, "é tempo de lembrar e assumir que os Concertos para Bebés não são somente para bebés", mas também momento "de encontro com o outro e os outros, de abertura ao outro e aos outros, e da consciência de um outro eu que as rotinas e afazeres diários impedem de conhecer".

A programação de 2024 começa no domingo, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, com "Cuba libre", espetáculo em que o solista será o músico cubano David Ramy.

Leiria, onde a companhia Musicalmente tem sede, é uma das cidades que continua a receber estreias mensais dos Concertos para Bebés, a par de Coimbra, no Convento São Francisco, e de Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval.

"Todos os solistas convidados de 2024 irão apresentar obras dedicadas ou inspiradas na liberdade", salientou o criador do projeto.

Neste ano, a novidade a nível nacional é o regresso à Casa da Música no Porto.

Os concertos na Casa da Música serão nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro.

Fora de Portugal, a Musicalmente vai aprofundar a parceria com o Palau da Música Catalana de Barcelona, onde o projeto estará em residência artística durante junho.

"Para celebrar a liberdade, iremos aí apresentar um programa exclusivamente composto de música catalã e será solista convidado Pep Moliner, diretor da Escola Superior de Música da Catalunha", avançou Paulo Lameiro.

Pep Moliner está atualmente em residência artística em Leiria e participará no domingo em "Cuba libre".

"Tocará `flicorn`, instrumento tradicional catalão de que é o mais exímio e reconhecido intérprete".

Para Espanha estão previstas mais duas digressões: ao Festival Rio Seco, em Burgos, em julho, e a Bilbau, em dezembro, a convite da orquestra sinfónica local.

Antes, em abril, os Concertos para Bebés viajam até à Bélgica, para atuar no Bozar - Palácio de Belas Artes de Bruxelas.

Já para o início de 2025, a Musicalmente tem confirmada uma série de Concertos para Bebés e uma residência artística com artistas internacionais na Philharmonie do Luxemburgo.