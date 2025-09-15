"Libertem a Palestina". Série The Studio faz história nos Emmys

Foto: Mike Blake - Reuters Foto: Mike Blake - Reuters

Ao entrar em palco perguntou "alguém está a contratar?", referindo-se assim ao polémico cancelamento do programa The Late Show.





Esta é a lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Emmy Awards:



Melhor série dramática - "The Pitt", HBO Max



Melhor atriz em série dramática - Britt Lower, Severance, Apple TV+



Melhor ator em série dramática - Noah Wyle, "The Pitt", HBO Max



Melhor atriz secundária em série dramática - Katherine LaNasa, "The Pitt", HBO Max



Melhor ator secundário em série dramática - Tramell Tillman, "Severance", Apple TV+



Melhor série de comédia - "The Studio", Apple TV+



Melhor atriz em série de comédia - Jean Smart, "Hacks", HBO Max



Melhor ator em série de comédia - Seth Rogen, "The Studio", Apple TV+



Melhor atriz secundária em série de comédia - Hannah Einbinder, "Hacks", HBO Max



Melhor ator secundário em série de comédia - Jeff Hiller, "Somebody Somewhere", HBO Max



Melhor minissérie ou série de antologia - "Adolescência", Netflix



Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme - Cristin Milioti, "The Penguin", HBO Max



Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme - Stephen Graham, "Adolescência", Netflix



Melhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme - Erin Doherty, "Adolescência", Netflix



Melhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme - Owen Cooper, "Adolescência", Netflix



Melhor realização em série dramática - Adam Randall, "Slow horses", Apple TV+



Melhor realização em série de comédia - Seth Rogen e Evan Goldberg, "The Studio", Apple TV+



Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme - Philip Barantini, "Adolescência", Netflix



Melhor escrita para série dramática - Dan Gilroy, "Andor", Disney+



Melhor escrita para série de comédia - Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, "The Studio", Apple TV+



Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme - Jack Thorne e Stephen Graham, "Adolescência", Netflix



Melhor série de Variedades - "Last Week Tonight With John Oliver", HBO Max



Melhor série de Variedades, talk show - "The Late Show With Stephen Colbert", CBS.





A série, da Netflix, que explora o impacto das redes sociais nos mais jovens,, incluindoA série, produzida pela HBO,. Esta série relata o dia-a-dia dos profissionais de saúde num hospital de Pittsburgh.Foramna entrega dos Emmys, mas uma das declarações que marcou a cerimónia foi da atrizDepois de receber a estatueta de Melhor Atriz Secundária em série de comédia pelo seu papel em, usou o discurso de vitória para afirmar:A atriz foi uma deque assinaram uma instituições de cinemano início da semana.A referência à agência de imigração ICE (, em inglês), responsável por inúmeras rusgas à procura de imigrantes ilegais, foique transmitiu a cerimónia.Outro momento da noite foi protagonizado por Stephen Colbert, apresentador do famoso programacujo cancelamento já foi anunciado.Colberte foi o mais aplaudido da cerimónia.A cerimónia dos Emmys decorreu esta madrugada em Los Angeles, nos Estados Unidos.