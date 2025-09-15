"Libertem a Palestina". Série The Studio faz história nos Emmys
A série The Studio, da Apple TV, fez história ao tornar-se a primeira série de comédia a vencer 13 categorias. Também a série da Netflix Adolescência brilhou esta madrugada nos Emmys, considerados os óscares da televisão norte-americana.
A série Adolescência, da Netflix, que explora o impacto das redes sociais nos mais jovens, venceu seis categorias, incluindo melhor mini-série.
A série The Pitt, produzida pela HBO, venceu na categoria de Drama. Esta série relata o dia-a-dia dos profissionais de saúde num hospital de Pittsburgh.
Foram poucas as intervenções de teor político na entrega dos Emmys, mas uma das declarações que marcou a cerimónia foi da atriz Hannah Einbinder.
Depois de receber a estatueta de Melhor Atriz Secundária em série de comédia pelo seu papel em Hacks, usou o discurso de vitória para afirmar: "Que se lixe a ICE, libertem a Palestina".
A atriz foi uma de 1.200 artistas que assinaram um compromisso de boicote a instituições de cinema israelitas no início da semana.
A referência à agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement, em inglês), responsável por inúmeras rusgas à procura de imigrantes ilegais, foi censurada pela CBS que transmitiu a cerimónia.
Outro momento da noite foi protagonizado por Stephen Colbert, apresentador do famoso programa The Late Show cujo cancelamento já foi anunciado.
Colbert ganhou o Emmy de melhor série de entrevistas e foi o mais aplaudido da cerimónia.
A cerimónia dos Emmys decorreu esta madrugada em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Foto: Mike Blake - Reuters
Foto: Daniel Cole - Reuters
Ao entrar em palco perguntou "alguém está a contratar?", referindo-se assim ao polémico cancelamento do programa The Late Show.
Esta é a lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Emmy Awards:
Melhor série dramática - "The Pitt", HBO Max
Melhor atriz em série dramática - Britt Lower, Severance, Apple TV+
Melhor ator em série dramática - Noah Wyle, "The Pitt", HBO Max
Melhor atriz secundária em série dramática - Katherine LaNasa, "The Pitt", HBO Max
Melhor ator secundário em série dramática - Tramell Tillman, "Severance", Apple TV+
Melhor série de comédia - "The Studio", Apple TV+
Melhor atriz em série de comédia - Jean Smart, "Hacks", HBO Max
Melhor ator em série de comédia - Seth Rogen, "The Studio", Apple TV+
Melhor atriz secundária em série de comédia - Hannah Einbinder, "Hacks", HBO Max
Melhor ator secundário em série de comédia - Jeff Hiller, "Somebody Somewhere", HBO Max
Melhor minissérie ou série de antologia - "Adolescência", Netflix
Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme - Cristin Milioti, "The Penguin", HBO Max
Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme - Stephen Graham, "Adolescência", Netflix
Melhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme - Erin Doherty, "Adolescência", Netflix
Melhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme - Owen Cooper, "Adolescência", Netflix
Melhor realização em série dramática - Adam Randall, "Slow horses", Apple TV+
Melhor realização em série de comédia - Seth Rogen e Evan Goldberg, "The Studio", Apple TV+
Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme - Philip Barantini, "Adolescência", Netflix
Melhor escrita para série dramática - Dan Gilroy, "Andor", Disney+
Melhor escrita para série de comédia - Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, "The Studio", Apple TV+
Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme - Jack Thorne e Stephen Graham, "Adolescência", Netflix
Melhor série de Variedades - "Last Week Tonight With John Oliver", HBO Max
Melhor série de Variedades, talk show - "The Late Show With Stephen Colbert", CBS.
