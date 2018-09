Licenciaturas antes de Bolonha fora dos mestrados

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Segundo o jornal Público desta terça-feira, a decisão do Governo afeta mais de 330 mil alunos que terminaram as licenciaturas antes de 2006, como conta em detalhe a jornalista Rosa Azevedo.



Ao contrário do que foi anunciado em março pelo ministro do Ensino Superior, quem concluiu a licenciatura antes de 2006 vai ter de voltar à escola e pagar centenas de euros para conseguir uma equivalência.