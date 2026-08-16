"Lições do fogo". Documentário mostra Portugal e Finlândia juntos no combate às chamas

As equipas de sapadores e bombeiros da Finlândia estiveram na linha da frente em Portugal. Habituadas a outro clima, vieram aprender táticas em terras portuguesas.



O filme acompanha o trabalho no combate às chamas nas regiões de Castelo Branco e Guarda durante o verão de 2023-2024 no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.



A coprodução traduz as preocupações com as alterações climáticas e o aumento do risco de incêndio em toda a Europa.