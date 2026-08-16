Cultura
"Lições do fogo". Documentário mostra Portugal e Finlândia juntos no combate às chamas
O documentário "Lições do Fogo" ("Lessons in Fire") é emitido este domingo na RTP Notícias às 22h50. Mostra a cooperação entre Portugal e a Finlândia no combate aos incêndios do verão de 2023-2024.
O filme acompanha o trabalho no combate às chamas nas regiões de Castelo Branco e Guarda durante o verão de 2023-2024 no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.
A coprodução traduz as preocupações com as alterações climáticas e o aumento do risco de incêndio em toda a Europa.