"Lições do fogo". Documentário mostra Portugal e Finlândia juntos no combate às chamas

"Lições do fogo". Documentário mostra Portugal e Finlândia juntos no combate às chamas

O documentário "Lições do Fogo" ("Lessons in Fire") é emitido este domingo na RTP Notícias às 22h50. Mostra a cooperação entre Portugal e a Finlândia no combate aos incêndios do verão de 2023-2024.

RTP /
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As equipas de sapadores e bombeiros da Finlândia estiveram na linha da frente em Portugal. Habituadas a outro clima, vieram aprender táticas em terras portuguesas.

O filme acompanha o trabalho no combate às chamas nas regiões de Castelo Branco e Guarda durante o verão de 2023-2024 no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

A coprodução traduz as preocupações com as alterações climáticas e o aumento do risco de incêndio em toda a Europa.
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