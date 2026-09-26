Líder da Venezuela desbloqueia acesso a mais portais e plataformas da Internet

"Em atenção a este esforço conjunto, a chefe de Estado [Delcy Rodríguez] ordenou o desbloqueio imediato de um conjunto de plataformas e portais web", refere um comunicado divulgado nas redes sociais pelo ministro da Comunicação, Miguel Ángel Pérez Pirela.

A mensagem publicada na sexta-feira foi posteriormente apagada e republicada para substituir a palavra "desbloqueio" por "medidas administrativas".

O texto sublinha que Rodríguez recebeu "com satisfação" os relatórios sobre o diálogo com a oposição e sobre o Programa para a Paz e a Convivência Democrática, mas não detalha quais os portais ou plataformas que serão desbloqueados, nem quantos.

Em 17 de setembro, a Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) da Venezuela, anunciou ter ordenado às operadoras de Internet locais que reponham o acesso a diversos sítios web e plataformas digitais da imprensa nacional e internacional bloqueadas.

A imprensa local deu conta que foram desbloqueados total ou parcialmente mais de uma dezena de portais web que estavam bloqueados desde há anos.

Segundo a organização não governamental Espacio Público (EP) e o Open Observatory of Network Interference (OONI), "registaram-se reduções significativas nos registos de anomalia" nos acessos aos portais de Crónica Uno, El Carabobeño, El Pitazo, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Caraota Digital, AlbertoNews, Al Navío, 6to Poder , TalCual, IPYS Venezuela, La Patilla, Infobae y da própria EP.

De acordo com a organização VE sem Filtro, foram ainda restituídos os acessos aos portais de Alberto News, Efe, Monitoreamos, Runrunes e a Revista Semana.

Até à quarta-feira, a VE sem Filtro contabilizava 18 domínios desbloqueados na Venezuela, incluindo 15 sites de notícias, enquanto 177 domínios continuavam bloqueados, 72 dos quais de notícias.

O governo de Rodríguez reafirmou, no comunicado de sexta-feira, "o seu compromisso com o direito à diversidade de pensamento e aspira a que a comunicação no país esteja comprometida com o interesse nacional e com o direito do povo venezuelano à informação verídica e oportuna".

Em resposta, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) da Venezuela pediu "garantias reais" para o exercício do jornalismo no país.

"Precisamos de um ecossistema mediático livre", afirmou o SNTP numa mensagem na rede social X, na qual deixou claro que o desbloqueio de portais web é "necessário", mas é "apenas uma das garantias" exigidas pela imprensa.

O sindicato apontou a necessidade do "encerramento dos processos judiciais contra jornalistas e trabalhadores da imprensa, da renovação imediata e em massa das concessões de rádio, do acesso efetivo a fontes oficiais, declarações, relatórios e conferências de imprensa onde os jornalistas possam colocar questões, e de mecanismos de proteção contra agressões, intimidação e judicialização".