Líder PS salienta relevantes serviços prestados ao país
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, lamentou hoje a morte da pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos, considerando que a sua ação marcou "profundamente" as últimas décadas do país e "muitas gerações" de crianças e jovens.
Maria Emília Brederode dos Santos morreu hoje, em Lisboa, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.
"A notícia da morte de Maria Emília Brederode dos Santos entristece-me profundamente. Portugal perde uma pedagoga que marcou profundamente as últimas décadas do nosso país e muitas gerações de crianças e jovens", escreveu o líder socialista numa nota publicada nas redes sociais.
Na mesma nota, José Luís Carneiro assinalou depois que Maria Emília Brederode dos Santos "fez da educação a paixão da sua vida".
"E Portugal fica a dever-lhe relevantíssimos serviços prestados no exercício de diversas funções, onde deixou sempre uma marca profunda. A sua dedicação e o entusiasmo que sempre colocou na tarefa de ajudar a formar integralmente cidadãos de sucessivas gerações são um exemplo inesquecível", salientou o secretário-geral do PS.
José Luís Carneiro referiu também que Maria Emília Brederode dos Santos, "durante décadas, "foi a companheira" do falecido antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, José Medeiros Ferreira, "figura marcante da construção do Portugal democrático".
"À sua família e aos seus amigos deixo aqui uma palavra de profunda solidariedade, associando-me ao seu pesar", acrescentou o líder socialista.
Especialista em educação, Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, "encontrava-se com uma situação de saúde bastante grave e fui hoje informado do seu falecimento", disse Domingos Fernandes à agência Lusa.
Nascida a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, Lisboa, Maria Emília Brederode dos Santos dedicou a sua vida à educação.