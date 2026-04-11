Líder PS salienta relevantes serviços prestados ao país

Maria Emília Brederode dos Santos morreu hoje, em Lisboa, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.

"A notícia da morte de Maria Emília Brederode dos Santos entristece-me profundamente. Portugal perde uma pedagoga que marcou profundamente as últimas décadas do nosso país e muitas gerações de crianças e jovens", escreveu o líder socialista numa nota publicada nas redes sociais.

Na mesma nota, José Luís Carneiro assinalou depois que Maria Emília Brederode dos Santos "fez da educação a paixão da sua vida".

"E Portugal fica a dever-lhe relevantíssimos serviços prestados no exercício de diversas funções, onde deixou sempre uma marca profunda. A sua dedicação e o entusiasmo que sempre colocou na tarefa de ajudar a formar integralmente cidadãos de sucessivas gerações são um exemplo inesquecível", salientou o secretário-geral do PS.

José Luís Carneiro referiu também que Maria Emília Brederode dos Santos, "durante décadas, "foi a companheira" do falecido antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, José Medeiros Ferreira, "figura marcante da construção do Portugal democrático".

"À sua família e aos seus amigos deixo aqui uma palavra de profunda solidariedade, associando-me ao seu pesar", acrescentou o líder socialista.

Especialista em educação, Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, "encontrava-se com uma situação de saúde bastante grave e fui hoje informado do seu falecimento", disse Domingos Fernandes à agência Lusa.

Nascida a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, Lisboa, Maria Emília Brederode dos Santos dedicou a sua vida à educação.