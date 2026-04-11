EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Negociações de paz entre EUA e Irão. Ameaças mútuas antes do encontro em Islamabad

pulse-iconDireto

Negociações de paz entre EUA e Irão. Ameaças mútuas antes do encontro em Islamabad

Cristina Sambado - RTP /
Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
RTP /

Paquistão espera que o Irão e os Estados-Unidos participem "de forma construtiva"

VER MAIS
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, afirmou este sábado que espera que o Irão e os Estados Unidos "participem construtivamente" nas conversações de paz que se vão realizar em Islamabad, com o objetivo de pôr fim à guerra no Médio Oriente.

O ministro "reiterou ainda o desejo do Paquistão de ajudar as partes a chegar a uma solução duradoura para o conflito", segundo um comunicado divulgado pouco depois da chegada da delegação norte-americana.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Seul vai distribuir 3,5 mil milhões de euros para atenuar preços dos combustíveis

VER MAIS
A Coreia do Sul anunciou hoje que distribuirá 6,1 biliões de wons (3,5 mil milhões de euros) em ajudas a 32,5 milhões de cidadãos, para atenuar o impacto do aumento dos preços do petróleo.

Os fundos de ajuda destinam-se a "atenuar os elevados preços do petróleo" face ao "enorme impacto económico provocado pela guerra no Médio Oriente", afirmou o ministro do Interior, Yoon Ho-joong, durante a apresentação do subsídio, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

A iniciativa implicará um desembolso entre 100.000 e 600.000 wons (entre 57 e 345 euros), dependendo do nível económico dos beneficiários, acrescentou a Yonhap, e os fundos começarão a ser distribuídos a partir de 27 de abril.

Os auxílios, que excluem os 30% da população com rendimentos mais elevados, serão suportados por um orçamento suplementar de 26,2 biliões de wons (cerca de 14.870 milhões de euros) aprovado pelo Parlamento sul-coreano na sexta-feira.

O orçamento visa atenuar o impacto no país asiático do aumento dos preços do petróleo devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
PUB
Momento-Chave
Lusa /

JD Vance chega ao Paquistão para conversações de paz

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, chegou ao Paquistão para dar início às negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão para pôr fim à guerra no Médio Oriente, noticiam as agências internacionais.

VER MAIS

O vice-presidente, que lidera a delegação norte-americana, foi recebido pelo poderoso chefe do exército paquistanês, Asim Munir, à chegada à base aérea de Nur Khan, perto de Islamabad.

Além de JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.

A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.

Em Islamabad, as ruas normalmente muito movimentadas da capital paquistanesa estão hoje desertas devido aos bloqueios das forças de segurança em antecipação das conversações.

 

PUB
RTP /

EUA e Líbano pedem a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah

O Governo libanês e a administração Trump pediram a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah antes do início das negociações diretas entre Israel e o Líbano na próxima semana, informou a Axios esta sexta-feira, citando duas fontes.

VER MAIS
PUB
RTP /

Israel não discutirá um cessar-fogo com o Hezbollah durante as negociações com o Líbano

Israel recusou discutir um cessar-fogo com o Hezbollah, mas concordou em iniciar negociações formais de paz com o Líbano na terça-feira, disse o embaixador de Israel nos Estados Unidos.

VER MAIS
PUB
RTP /

Trump diz que os EUA vão reabrir o Estreito de Ormuz em breve

O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz será reaberto em breve — com ou sem a cooperação do Irão — e que os negociadores norte-americanos a caminho do Paquistão estão sobretudo focados em garantir que Teerão não consegue obter uma arma nuclear.

VER MAIS
“Acho que vai acontecer bastante depressa. E se não acontecer, arranjaremos forma de resolver a situação de uma forma ou de outra”, disse Trump sobre os esforços para garantir a livre passagem pelo estreito, que o Irão bloqueou.

Num discurso na Base Aérea Conjunta Andrews, antes de uma visita de angariação de fundos à Trump Winery, na região de Piemonte, no Estado da Virgínia, o presidente afirmou que o seu principal foco num acordo com o Irão era restringir as capacidades nucleares do país. "Sem armas nucleares. Isto representa 99% do acordo", disse.

Questionado se o acordo incluiria também o estreito, Trump respondeu que sim. "Sim, mas será aberto automaticamente", respondeu, acrescentando mais tarde que acreditava que o canal seria aberto "em breve".
PUB