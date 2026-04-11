Negociações de paz entre EUA e Irão. Ameaças mútuas antes do encontro em Islamabad

Paquistão espera que o Irão e os Estados-Unidos participem "de forma construtiva"
O ministro "reiterou ainda o desejo do Paquistão de ajudar as partes a chegar a uma solução duradoura para o conflito", segundo um comunicado divulgado pouco depois da chegada da delegação norte-americana.
Seul vai distribuir 3,5 mil milhões de euros para atenuar preços dos combustíveis
Os fundos de ajuda destinam-se a "atenuar os elevados preços do petróleo" face ao "enorme impacto económico provocado pela guerra no Médio Oriente", afirmou o ministro do Interior, Yoon Ho-joong, durante a apresentação do subsídio, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.
A iniciativa implicará um desembolso entre 100.000 e 600.000 wons (entre 57 e 345 euros), dependendo do nível económico dos beneficiários, acrescentou a Yonhap, e os fundos começarão a ser distribuídos a partir de 27 de abril.
Os auxílios, que excluem os 30% da população com rendimentos mais elevados, serão suportados por um orçamento suplementar de 26,2 biliões de wons (cerca de 14.870 milhões de euros) aprovado pelo Parlamento sul-coreano na sexta-feira.
O orçamento visa atenuar o impacto no país asiático do aumento dos preços do petróleo devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
JD Vance chega ao Paquistão para conversações de paz
O vice-presidente norte-americano, JD Vance, chegou ao Paquistão para dar início às negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão para pôr fim à guerra no Médio Oriente, noticiam as agências internacionais.
O vice-presidente, que lidera a delegação norte-americana, foi recebido pelo poderoso chefe do exército paquistanês, Asim Munir, à chegada à base aérea de Nur Khan, perto de Islamabad.
Além de JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.
A delegação do Irão, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, aterrou na sexta-feira à tarde em Islamabad, segundo noticiaram então os media iranianos.
Em Islamabad, as ruas normalmente muito movimentadas da capital paquistanesa estão hoje desertas devido aos bloqueios das forças de segurança em antecipação das conversações.
EUA e Líbano pedem a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah
O Governo libanês e a administração Trump pediram a Israel uma "pausa" nos ataques contra o Hezbollah antes do início das negociações diretas entre Israel e o Líbano na próxima semana, informou a Axios esta sexta-feira, citando duas fontes.
Israel não discutirá um cessar-fogo com o Hezbollah durante as negociações com o Líbano
Israel recusou discutir um cessar-fogo com o Hezbollah, mas concordou em iniciar negociações formais de paz com o Líbano na terça-feira, disse o embaixador de Israel nos Estados Unidos.
Trump diz que os EUA vão reabrir o Estreito de Ormuz em breve
O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz será reaberto em breve — com ou sem a cooperação do Irão — e que os negociadores norte-americanos a caminho do Paquistão estão sobretudo focados em garantir que Teerão não consegue obter uma arma nuclear.
Questionado se o acordo incluiria também o estreito, Trump respondeu que sim. "Sim, mas será aberto automaticamente", respondeu, acrescentando mais tarde que acreditava que o canal seria aberto "em breve".