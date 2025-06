Lídia Jorge alertou contra loucos no poder e fúria revisionista

Lídia Jorge, conselheira de Estado falava enquanto presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do 10 de Junho, em Lagos, num discurso que antecedeu o do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na sua intervenção, com cerca de 30 minutos, citou Shakespeare, Camões e Cervantes, "três autores perceberam bem que, em dado momento, é possível que figuras enlouquecidas, emergidas do campo da psicopatologia, assaltem o poder e subvertam todas as regras da boa convivência".

"O poder demente, aliado ao triunfalismo tecnológico, faz que a cada dia, a cada manhã, ao irmos ao encontro das notícias da noite, sintamos como a terra é disputada. E os cidadãos são apenas público que assiste a espetáculos em ecrãs de bolso. Por alguma razão, os cidadãos hoje regrediram à subtil designação de seguidores e os seus ídolos são fantasmas", indicou.

Depois, numa crítica ao racismo, a escritora referiu que "em pleno século XVII cerca de 10% da população portuguesa teria origem africana - população que os portugueses tinham trazido arrastados".

"O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro e a falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade, cada um de nós é uma soma do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco, do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou", declarou.

Neste contexto, a conselheira de Estado criticou "a fúria revisionista que assalta pelos extremos nos dias de hoje um pouco por toda a parte", um revisionismo que coloca em causa "os fundamentos institucionais científicos, éticos, políticos".

"O princípio da exemplaridade - essa conduta que fazia com que o rei devesse ser o mais digno entre dignos - está a ser subvertido pela cultura digital. O escolhido passou a ser o menos exemplar, o menos preparado, o menos moderado, o que mais ofende", apontou

Numa alusão ao presidente norte-americano, referiu que "o chefe de Estado de uma grande potência, durante um comício, disse adoro-vos, adoro os pouco instruídos".

"E os pouco instruídos aplaudiram. Pergunto pois qual é o conceito hoje em dia de ser humano, como proteger esse valor que até há pouco funcionava e não funciona mais", completou.