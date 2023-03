"L’Immensità - Por Amor" abre Festa do Cinema Italiano no São Jorge

Foto de Geoffrey Moffett / Unsplash

O filme "L'Immensità - Por Amor" vai ter honras de abertura na Festa do Cinema Italiano, que começa esta quarta-feira em Lisboa. A 16ª edição deste evento conta com a presença do realizador Emanuele Crialese, numa edição que convoca ainda as artes do teatro e da fotografia.