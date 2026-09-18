Lincoln Center de Nova Iorque acolhe evento dedicado ao Portugal Contemporâneo

A exposição é uma parceria entre o Lincoln Center e o Arte Institute, organização de promoção da cultura portuguesa em Nova Iorque.

“É particularmente significativo podermos apresentar, pela primeira vez, um programa desta dimensão e diversidade numa 'venue' tão especial e icónica", reconheceu a diretora do Arte Institute num comunicado enviado à agência Lusa.





Na programação já divulgada, destacam-se a banda The Gift, que atua no segundo dia do evento, e a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC).



O cantor Noiserv e os Expresso Transatlântico também vão estar presentes, num espetáculo que tem como objetivo representar as diferentes dimensões da música portuguesa.



José Luís Peixoto, José Luiz Tavares, Odete Semedo, José Eduardo Agualusa, Margarida Gato, Bianca Ramoneda, Amosse, Luís Cardoso e Afonso Cruz estarão representados enquanto escritores da era contemporânea da literatura portuguesa.





A relação entre Portugal e a sua diáspora nos Estados Unidos, bem como as “múltiplas formas através das quais a cultura portuguesa continua a construir pontes com o mundo" são as linhas orientadoras desta iniciativa, segundo o Arte Institute.