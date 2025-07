Lionel Richie dá concerto em Lisboa

Ao longo da carreira musical de décadas, iniciada com The Commodores, Lionel Richie venceu vários prémios como Grammys, Óscar e Globo de Ouro,, que escreveu com Michael Jackson para o movimento USA for África.Richie regressa a Portugal para um espetáculo na MEO Arena, depois da sua última atuação no país, em 2023, no Festival CoolJazz.A digressão “Say Hello To The Hits” teve Início em Belfast, no passado dia 31 de maio, passa por 16 países, num total de 27 espetáculos, e termina em Madrid, no próximo sábado.