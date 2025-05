Lisboa abre primeira biblioteca a funcionar 24 horas por dia

Foto: Pedro A. Pina - RTP

"É a primeira biblioteca a estar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana", explica Edite Guimarães, responsável pela rede Bibliotecas de Lisboa. O espaço tem nesta altura cerca de quatro mil livros da coleção pessoal de António Mega Ferreira doados pela família do escritor, jornalista e impulsionador da Expo'98.



O espaço amplo e com muita luz natural é um convite sobretudo aos estudantes. "Temos nesta zona uma residência muito grande de estudantes", diz Luís Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa, "e o que vai acontecer aqui é o que já acontece no Caleidoscópio. São os próprios utilizadores que vão apropriar-se do espaço".



A biblioteca e a sala de estudo estão ligadas a um centro interpretativo, que tem maquetes que representam a zona do Parque das Nações, mas esse espaço vai funcionar com outro horário: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h, explicou à Antena 1 Sara Pestana, técnica da Junta de Freguesia do Parque das Nações.