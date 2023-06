Lisboa. Noite de Santos Populares com segurança máxima

A partir das 21 horas, a avenida da Liberdade volta a receber o desfile de marchas. Este ano o tema é o Parque Mayer, palco do primeiro concurso, em 1932.



O Intendente Manuel Gonçalves, da PSP, esteve no Bom Dia Portugal, onde deu conta das principais alterações no trânsito na cidade e explicou o dispositivo de segurança montado.