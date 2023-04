Lisboa recebe espetáculo "Abril em flor"

Foto de Natasha / Unsplash

Esta noite, a partir das 22h00, Lisboa celebra a revolução com o concerto "Abril em flor", concebido por Vitorino, que conjuga "canções de esperança e de resistência à ditadura". Haverá música de Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro e Zeca Medeiros. Tudo para ver no Terreiro do Paço.