Lisboa recebe exposição de 50 aguarelas de paisagem de Macau

A exposição "Viagens de Luz - Aguarelas da Paisagem de Macau na Coleção do Museu de Arte de Macau", no CCCM, apresenta "a paisagem urbana e os costumes populares de Macau em constante mudança da cidade", desde os anos de 1970 até hoje, com paisagens da cidade "que incorporam características do sul da Europa e pinceladas que combinam técnicas artísticas chinesas e ocidentais", indicou o IC, em comunicado.

Ao mesmo tempo, o IC apresentou um pavilhão dedicado aos monumentos de Macau classificados como Património Mundial, para dar a conhecer as características da integração das culturas chinesa e ocidental na região administrativa especial chinesa e os laços históricos.

Textos, imagens e multimédia proporcionam visitas guiadas online a diversas atrações turísticas e "à exposição mais recente de realidade virtual nas Ruínas de S. Paulo, intitulada "Visitando as Ruínas de S. Paulo no Espaço e no Tempo"" para levar o público português a "conhecer a riqueza da paisagem cultural de Macau" e "aumentar o interesse dos turistas europeus" a "iniciarem uma viagem de exploração" à cidade no sul da China.

O pavilhão do IC encontra-se na Praça do Comércio, no âmbito da campanha "Sentir Macau Sem Limites - Promoção de Macau em Lisboa", dos Serviços de Turismo de Macau, a decorrer até domingo.