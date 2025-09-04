Lisboa voltou a falar no futuro do livro no Book 2.0
Foto: Reuters
Terminou esta quinta-feira em Lisboa a terceira edição do encontro dedicado ao futuro do livro. Uma iniciativa da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. A repórter Raquel Morão Lopes centrou-se na obra de uma autora norte-americana, Jessica Joelle Alexander, especialista em parentalidade que escreveu o livro "Educar à maneira dinamarquesa".
Um país que tem o segundo maior índice de leitura, no seio da união europeia.
Jessica Joelle Alexander foi uma das oradoras da terceira edição do Book 2.0 - encontro dedicado ao futuro do livro que terminou esta quinta-feira, na Fundação Champalimaud, em Lisboa.