Lisbon Film Orchestra apresentou filme concerto "Sozinho em Casa"

Na contagem decrescente para o Natal, a LFO, Lisbon Film Orchestra, estreou-se, na Meo Arena, com um espetáculo diferente: um filme concerto do clássico do cinema "Sozinho em Casa".





"Sozinho em Casa" é um filme obrigatório no Natal e a Lisbon Film Orchestra associou-se à tradição natalícia com concerto pioneiro.Nos 35 anos de "Sozinho em Casa", o público teve a oportunidade de ver o filme e ouvir a orquestra, dirigida pelo maestro Nuno de Sá, tocar a música de John Williams, numa experiência única.