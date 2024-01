Lisbon Film Orchestra pela primeira vez na Altice Arena

Reuters

O concerto da Lisbon Film Orchestra, LFO, a orquestra portuguesa que interpreta as bandas sonoras dos filmes, este ano encerra a quadra natalícia, com um espetáculo no Dia de Reis. A LFO passa do habitual palco do Campo Pequeno, para o palco da Altice Arena. Com um inovador sistema eletromagnético sala está estar preparada para pessoas com deficiência auditiva.