Lista de finalistas de prémio literário Booker 2026 inclui dois antigos vencedores

A lista de seis finalistas é composta por "The End of Everything", de M. John Harrison, "The Disappearers", de Marlon James, "Black Bag", de Luke Kennard, "May We Feed The King", de Rebecca Perry, "The Things We Never Say", de Elizabeth Strout, e "John of John", de Douglas Stuart.

O jamaicano Marlon James e o escocês Douglas Stuart são os dois vencedores prévios do Booker: o primeiro com "Breve História de Sete Assassinatos", em 2015, e o segundo com "Shuggie Bain", em 2020.

A organização do prémio recorda que só quatro autores venceram o Booker em duas ocasiões: J.M. Coetzee, Peter Carey, Hilary Mantel e Margaret Atwood.

A norte-americana Strout é a única outra autora com passado de nomeações do prémio Booker, finalista em 2022 com "Oh William!" e nomeada em 2016 por "O Meu Nome É Lucy Barton".

Já a britânica Rebecca Perry chega à fase final da edição deste ano do principal prémio literário da língua inglesa com o seu livro de estreia, que conquistou o prémio de primeira obra da rede de livrarias Waterstones.

No lado totalmente oposto, como lembra a organização do galardão no seu `site`, está o seu conterrâneo M. John Harrison, de 81 anos, com uma extensa carreira bibliográfica feita, principalmente, no campo da ficção científica, mas estreante enquanto nomeado do prémio do qual até já foi jurado.

Por seu lado, Luke Kennard é principalmente conhecido pela sua obra poética, sendo "Black Bag" o seu terceiro romance.

O único livro finalista já editado em Portugal é "John, Filho de John", de Douglas Stuart, publicado este mês pela Alfaguara.

Marlon James surge na lista de finalistas com alguma expectativa criada em torno do seu novo livro, editado este mês e que levou um crítico do New York Times a escrever, numa recensão da obra, que "com este romance sobre a experiência gay e a homofobia assassina na Jamaica e fora dela durante os 1980 e 1990, James escreveu uma obra-prima, o romance da década e possivelmente do século até agora".

O júri desta edição do Booker é composto por Mary Beard, Raymond Antrobus, Jarvis Cocker, Rebecca Liu e Patricia Lockwood.

O vencedor é conhecido a 09 de novembro, sendo distinguido com um prémio monetário de 50.000 libras (cerca de 58.400 euros).

Em 2025, o prémio Booker foi atribuído ao escritor David Szalay, pelo romance "Carne", já publicado em Portugal pela Relógio d`Água.