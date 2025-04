O Livre anuncia que será Isabel Mendes Lopes a fazer-se representar pelo partido no debate com a Aliança Democrática.

Depois da Coligação ter anunciado que seria representada no frente-a-frente pelo Presidente do CDS, o Livre decidiu que também não seria Rui Tavares a debater com Nuno Melo.



O partido espera que Luís Montenegro ainda pondere a presença no debate, marcado para sexta-feira.