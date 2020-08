Livro "A Fábrica" promove indústria do Porto

Começou com um livro, mas gerou uma canção de Rui Reininho, que é uma espécie de hino à indústria.



As fotografias do livro são de Luís Ferreira Alves, os textos históricos de Joel Cleto e o design de João Machado.



Eduarda Pinto, da administração do Centro Empresarial Lionesa, esteve na edição deste domingo do Bom Dia Portugal.