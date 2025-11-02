Livro biográfico "40 Anos a trabalhar para o boneco" lançado na 36.ª Amadora BD

''40 Anos a trabalhar para o boneco'' é o titulo do livro sobre a obra do autor português de banda desenhada Luís Louro. A biografia foi lançada no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora.

Margarida Vaz - Antena 1 /

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

São os 40 anos de carreira de Luís Louro reunidos num livro, com desenhos do ilustrador português feitos desde os cinco anos de idade e, também, com depoimentos de amigos e familiares.

Paralelamente, uma exposição passa em revista os 50 álbuns de autoria de Luís Louro, desde o início da carreira.
Com o álbum ''Os Filhos de Baba Yaga'', Luís Louro recebeu o prémio de Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português, no Amadora BD.

O autor português de banda desenhada Luís Louro, em entrevista à Antena 1, falou dos 40 anos de carreira.
