Cultura
Livro biográfico "40 Anos a trabalhar para o boneco" lançado na 36.ª Amadora BD
''40 Anos a trabalhar para o boneco'' é o titulo do livro sobre a obra do autor português de banda desenhada Luís Louro. A biografia foi lançada no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora.
Foto: Margarida Vaz - Antena 1
São os 40 anos de carreira de Luís Louro reunidos num livro, com desenhos do ilustrador português feitos desde os cinco anos de idade e, também, com depoimentos de amigos e familiares.
Paralelamente, uma exposição passa em revista os 50 álbuns de autoria de Luís Louro, desde o início da carreira.
O autor português de banda desenhada Luís Louro, em entrevista à Antena 1, falou dos 40 anos de carreira.