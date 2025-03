Livro conta como a música salvou dezenas de mulheres da morte em Auschwitz 

Esta é uma convicção da escritora britânica Anne Sebba, autora do livro "A Orquestra Feminina de Auschwitz - Uma história de sobrevivência", publicado no Reino Unido e cuja edição em português vai sair em abril pela Editora Planeta.

"Ela não se considerava judia, mas decidiu salvar o maior número possível de judeus", contou Sebba durante a apresentação do livro a um grupo de jornalistas em Londres, incluindo a agência Lusa.

A violinista profissional judia austríaca, sobrinha do compositor Gustav Mahler e membro de uma família com tradição na música, chegou ao campo de Auschwitz em 1943 e foi inicialmente selecionada para uma "pseudo-experiência científica" sobre esterilização feminina.

Como último desejo, Alma Rosé pediu para tocar violino.

O seu talento foi imediatamente reconhecido e foi transferida para Auschwitz-Birkenau, para dirigir a orquestra feminina até então comandada por Zofia Czajkowska, uma antiga professora polaca que tinha convencido os guardas de que era parente do compositor Tchaikovsky - o que não era verdade.

Entre meados de 1943 até abril de 1944, quando morreu subitamente aos 37 anos, alegadamente de intoxicação alimentar, Alma Rosé dirigiu com mão de ferro a orquestra, a única feminina entre múltiplos conjuntos masculinos.

Graças a ela, o grupo de cerca de 40 mulheres de várias nacionalidades, desde francesas, belgas, polacas ou gregas, foi poupado do trabalho manual e beneficiava de condições mais favoráveis em relação às outras prisioneiras.

O seu trabalho era tocar de madrugada e fazer com que as outras cativas marchassem mais depressa para o trabalho e voltassem no fim do dia, sempre em filas de cinco, tornando-as assim mais fáceis de contar.

Noutras ocasiões, tocavam junto à plataforma do comboio para acalmar os recém-chegados ou entretinham os oficiais alemães.

A escritora britânica está convencida de que Rosé sabia que a orquestra "era uma tábua de salvação" e "dizia frequentemente: ou tocamos bem, ou seremos mortos".

"Ela era uma disciplinadora muito firme. Provavelmente, de vez em quando, atirava a batuta e punia os músicos se tocassem um fá sustenido e não um fá natural e obrigava-as a esfregar o bloco durante uma semana", reconheceu Anne Sebba.

Isso implicava ensaiar durante muitas horas consecutivas, com pouca comida e num pavilhão frio, apesar de terem um estatuto beneficiado, pois viviam num espaço separado, tinham uma cama própria, cobertor e roupa interior e não tinham de fazer trabalho manual.

"Não creio que a comida fosse muito diferente, e elas trabalhavam sem parar, mas o maior privilégio que ela [Alma Rosé] lhes deu foi a esperança, a esperança de que pudessem sobreviver", vincou Sebba.

A maestrina foi a única que não sobreviveu entre cerca de 40 mulheres que formaram aquela orquestra, algumas das quais viveram até aos 100 anos.

Várias seguiram carreiras artísticas, outras ficaram traumatizadas.

A violinista belga Hélène Wiernik, uma das mais talentosas do grupo, não voltou a tocar depois de deixar Auschwitz, onde o irmão de 11 anos morreu nas câmaras de gás.

A autora britânica entrevistou duas sobreviventes, Hilde Grünbaum (1923-2024), entretanto falecida, e Anita Lasker-Wallfisch, atualmente com 99 anos, esta última a residir em Londres.

Outra sobrevivente, Esther Loewy (1924-2021), que após casar-se passou a usar o apelido Bejarano, chegou a visitar Portugal um ano antes da morte, a convite da Escola Alemã de Lisboa.

Para Anne Sebba, "elas são todas heroínas" porque escaparam aos maus tratos e tentativa de exterminação dos nazis graças não só aos talentos musicais, mas também ao instinto de sobrevivência e ao espírito de equipa, "sem nunca perderem a bússola moral".