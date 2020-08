Livro do Cardeal José Tolentino Mendonça, escrita durante confinamento, chega hoje às livrarias

Foto: Quetzal/DR

Com o titulo "O que é amar um país. O poder da esperança", chega esta sexta-feira às livrarias, a mais recente obra literária do cardeal José Tolentino Mendonça. Um livro que foi escrito durante o confinamento imposto pela pandemia.