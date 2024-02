Livro "Emílio Rui Vilar - Memórias de dois Regimes" recorda momentos de incerteza do nascimento do novo regime

Antena 1

No ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de abril de 1974, chega às livrarias o livro: "Emílio Rui Vilar - Memórias de dois Regimes". Trata-se de um livro com entrevistas feitas entre janeiro e março de 2022 por António Araújo, Pedro Magalhães e Maria Inácia Rezola a Emílio Rui Vilar, que foi testemunha de alguns dos momentos mais difíceis e incertos do nascimento do novo regime.