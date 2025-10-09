Livro "Hansel e Gretel" de Stephen King com Maurice Sendak é editado em Portugal

A convite da fundação Maurice Sendak, Stephen King, mestre do terror e fantasia, reescreveu o conto clássico dos irmãos Grimm, do século XIX, tendo como guia visual as ilustrações que Sendak fez para uma ópera nos anos 1990.

Maurice Sendak, autor do clássico contemporâneo para crianças "Onde vivem os monstros", morreu em 2012 e os desenhos para cenários e figurinos para aquela produção musical nunca chegaram a ser publicados.

O conto de tradição oral é protagonizado por dois irmãos muito pobres e cheios de fome que um dia, na floresta, são atraídos por uma casa feita de doces onde vive uma bruxa.

"Dirão que tomei algumas liberdades com a história contada por Jacob e Wilhelm Grimm -- sim, é verdade, e não peço desculpa por isso. (...) Mantive, no entanto, a rima da qual se lembram todos os que leram a história", afirma Stephen King na introdução.

Em setembro, quando "Hensel e Gretel" foi publicado nos Estados Unidos, Stephen King afirmou em entrevista à Associated Press que "os contos de fadas devem ser assustadores", até porque "dão às crianças uma amostra das emoções dos adultos".

"A parte boa é que lhes damos um final feliz. Todos nós esperamos que as coisas acabem bem", disse Stephen King, autor de "Carrie", "A Coisa", "Turno da noite" e "A hora do vampiro".

Em fevereiro passado, quando foi anunciada a edição do livro, a diretora executiva da Fundação Sendak, Lynn Caponera, justificava a escolha de Stephen King para esta empreitada literária por ser "o mestre das histórias de terror e, além disso, um escritor maravilhoso".

Maurice Sendak, que recusava a ideia de escrever para crianças - escrevia e desenhava para leitores -, foi um dos autores que contribuiu para uma mudança na forma como se encara a literatura para os mais novos.

Considerado um dos nomes maiores da literatura norte-americana para a infância e juventude do século XX, Sendak morreu em 2012, aos 83 anos, deixando mais de 80 livros, alguns dos quais publicados em Portugal.

"Onde vivem os monstros", possivelmente o mais conhecido de todos, valeu-lhe em 1964 o prémio Caldecott Medal. Em 1970, Maurice Sendak recebeu o Prémio Hans Christian Andersen e, em 2003, o Prémio Astrid Lindgren Memorial Award.

Entre todos os livros que publicou, como "O que está lá fora", "Chico chorão", "A janela de Kenny", "O recado de Rosie", Maurice Sendak afirmou numa entrevista que a sua melhor obra era "Brundibar", a história de duas crianças que precisam de trabalhar para ganhar dinheiro e comprar leite para a mãe que está doente.